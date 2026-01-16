Пензенская область в пилотном режиме апробирует создание корпоративных детсадов

Планируется использование механизмов государственно-частного партнерства

Редакция сайта ТАСС

ПЕНЗА, 16 января. /ТАСС/. Пилотный проект в сфере организации корпоративных детских садов и яслей с использованием механизмов государственно-частного партнерства будет апробирован в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале по итогам встречи с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым.

"Благодарен Денису Валентиновичу за внимание к региону. Одной из главных тем разговора, посвященного вопросам развития нашей промышленности, стала поддержка людей труда. Пензенской области доверено в пилотном режиме апробировать организацию корпоративных яслей и детских садов с использованием механизмов государственно-частного партнерства", - написал он.

Мельниченко надеется, что ведущие предприятия региона активно включатся в создание "максимально благоприятных условий для сотрудников". "Также продолжим повышать производительность труда и внедрять принципы бережливого производства. Эта работа ведется в рамках федерального проекта "Производительность труда". К 2030 году его участниками в нашем регионе должны стать не менее 88 предприятий", - добавил губернатор.

По словам главы региона, Мантуров рекомендовал активно пользоваться возможностями нацпроекта "Средства производства и автоматизации". "Государство компенсирует до 50% затрат на приобретение отечественных роботов. Будем наращивать использование новых технологий на наших производствах", - уточнил Мельниченко.

По данным губернатора, сейчас на пензенских предприятиях задействовано 177 роботов. "За два года их количество выросло почти в четыре раза", - отметил он.