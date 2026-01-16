Премьер Франции пообещал не повышать налоги для населения в 2026 году

Себастьен Лекорню также отметил, что "не будет вводиться никаких мер, затрагивающих пособия для людей с инвалидностью или жилищные пособия"

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 16 января. /ТАСС/. Законопроект о бюджете на 2026 год, который до сих пор не был принят французским парламентом, не предусматривает повышения налогов для населения. Об этом заявил премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, выступая с телевизионным обращением.

"В этом бюджете не будет никакого повышения налогов для домохозяйств, ни прямого, ни косвенного", - сказал Лекорню, выступление которого транслировалось на странице правительства республики в X. Кроме того, премьер пообещал, что "не будет вводиться никаких мер, затрагивающих пособия для людей с инвалидностью или жилищные пособия".

По его словам, законопроект в то же время предполагает "борьбу с мошенничеством, злоупотреблениями и обходом закона" в вопросах налогообложения.

Лекорню также заявил, что "обсуждение законопроекта о бюджете в парламенте было заблокировано левой партией "Неподчинившаяся Франция" и правым "Национальным объединением", что, по мнению главы кабмина, не позволило принять бюджет в срок.

Премьер-министр вместе с тем не уточнил, каким образом будет приниматься госбюджет. Французские СМИ предполагают, что после блокировки парламентских обсуждений премьер примет закон без голосования в парламенте, воспользовавшись частью 3 статьи 49 конституции Франции, либо путем принятия правительственных указов.

В своем проекте бюджета на 2026 год правительство рассчитывает сократить расходы во всех сферах, за исключением обороны, где, напротив, планируется увеличение трат на €6,7 млрд. В текущем году дефицит бюджета страны составляет 5,4% ВВП, что снизило доверие кредиторов к Франции, поэтому власти намерены добиться его сокращения до уровня ниже 5% в 2026 году и ниже 3% в 2029 году.