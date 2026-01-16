Браконьерство остается основной угрозой для снежных барсов в России

За последние годы было несколько случаев снятия шкур с этих животных, отметил директор Сайлюгемского национального парка на Алтае Денис Маликов

НОВОСИБИРСК, 16 января. /ТАСС/. Браконьеры остаются основной угрозой для снежных барсов, самая крупная группировка которых находится на Алтае. Особую опасность для животных представляют расставляемые охотниками петли для добычи кабарги - ценного вида парнокопытных, сообщил в пресс-центре ТАСС директор Сайлюгемского национального парка на Алтае Денис Маликов.

"Это браконьерство, к сожалению, оно остается. Судя по тому, что есть случаи снятия шкур снежных барсов, за последние годы их было несколько", - сказал он.

Глава нацпарка пояснил, что есть прямое браконьерство на ирбисов, а есть косвенное, когда животное попадает в ловушки, расставленные для другого вида, внесенного в Красную книгу - кабарги, небольшого парнокопытного. Самцы кабарги обладают выступающими клыками, а также мускусной железой, которая высоко ценится в парфюмерии и традиционной медицине.

"Металлическая петля - это орудие лова, которые устанавливают главным образом на кабаргу - оленя, которого добывают браконьеры из-за его мускуса. Эти петли ставятся на одних и тех же тропах и несут угрозу снежному барсу", - пояснил Маликов.

Снежный барс - крупное хищное млекопитающее из семейства кошачьих, обитающее в горных массивах Центральной Азии. Снежный барс обитает исключительно в горных массивах, на высоте до 5 тыс. метров. Долгое время эти хищники были для охотников привлекательной добычей из-за своего меха. Сам ирбис по отношению к человеку очень робок, нападает редко, в исключительных случаях. В настоящее время численность ирбисов катастрофически мала - популяция вида в 2003 году, по различным оценкам, составляла от 4 до 7 тыс. особей. В XX веке он был внесен в Красную книгу Международного Союза охраны природы (МСОП), Красную книгу России и охранные документы других стран.