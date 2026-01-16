В Бердянске без отопления остались 280 многоквартирных домов

Отключение энергоснабжения привело к остановке котельных в городе

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Отключение энергоснабжения привело к остановке котельных в Бердянске Запорожской области, без отопления остались 280 многоквартирных домов, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Ранее глава региона сообщил, что из-за аварийного отключения без электроснабжения остались 36,9 тыс. абонентов.

"В городе Бердянске в связи с выводом из строя системы энергоснабжения остановлены котельные. Без теплоснабжения остались 280 многоквартирных домов городского округа", - написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий добавил, что для восстановительных работ задействованы в круглосуточном режиме четыре аварийные бригады.

"Чтобы не допустить размораживания системы отопления, ведутся работы по спуску теплоносителя из системы и осуществляется мониторинг температурного режима подвальных и чердачных помещений", - уточнил губернатор.

По данным министерства энергетики региона, без электроснабжения остаются 41 306 потребителей в Приморском муниципальном округе и Бердянске.