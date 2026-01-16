Первый беспилотный поезд в московском метро сможет вмещать до 1,5 тыс. человек

Длина поезда составит 150 м

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Вместимость первого в России восьмивагонного беспилотного поезда "Москва", который начнет курсировать в беспилотном режиме в московском метро в 2026 году, составит до 1,5 тыс. пассажиров. Об этом говорится в материалах к выставке на полях совещания у президента РФ Владимира Путина по развитию автономного транспорта.

"Беспилотный поезд "Москва". Вместимость: 1.5 тыс. человек; длина поезда: 150 м; масса поезда: 285 т; количество вагонов: 8 шт. Локализация: 95-97%", - указано в материалах.

Восьмивагонный состав, который производится в Мытищах, работает на отечественном ПО и готов к эксплуатации в ритме московского метро. Уточняется, что в 2026 году уже будут начаты поездки поезда в беспилотном режиме, но пока тестовые - без пассажиров. Начать полноценную работу, перевозя пассажиров, планируется уже в 2027 году, а в 2030 году должна появиться первая линия, работающая в беспилотном режиме как комплекс.