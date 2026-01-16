Эксперт Попенко: до 150 тыс. киевлян могут остаться без тепла зимой

Это связано с лопнувшими трубами, пояснил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Десятки тысяч жителей Киева могут остаться этой зимой без тепла из-за лопнувших в многоквартирных домах труб. Такие данные привел председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко в эфире YouTube-канала "Новости Live".

"100-150 тысяч киевлян, у которых лопнули трубы дома, останутся без тепла этой зимой", - отметил Попенко.

По его словам, в Киеве десятки многоквартирных домов, где из-за морозов лопнули трубы, и нормальное теплоснабжение могут не восстановить до завершения отопительного сезона. "Для восстановления необходимо провести полный технический аудит каждого дома, а речь идет ориентировочно о 50-100 объектах. Далее требуется бюджетное финансирование, закупки, проектно-сметная документация, поиск подрядчиков и выполнение капитальных работ. Даже при оптимистичном сценарии этот процесс может длиться 8-10 месяцев при условии наличия средств", - указал эксперт.

Большинство таких домов будут без тепла, и людям придется искать "какое-то маневровое жилье, где они смогут быть этой зимой", указал Попенко.

Блэкаут в Киеве продолжается уже четвертые сутки подряд. 9 января мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов осталась без отопления.