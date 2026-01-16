Минздрав: медорганизации могут применять дроны для доставки лекарств

Это предусмотрено программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2026 год, рассказал помощник главы ведомства Алексей Кузнецов

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Медорганизации в России уже могут при необходимости применять беспилотники для доставки лекарств и биоматериалов, программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2026 год это предусматривает. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"Медицинские организации вправе применять их, где это необходимо, и направлять на покрытие соответствующих расходов средства обязательного медицинского страхования", - сказал Кузнецов журналистам.

Он пояснил, что программа госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год уже предусматривает использование беспилотных авиационных систем.

Структура тарифа на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию включает в себя средства на оплату расходов на использование беспилотных авиационных систем (транспортных средств) для транспортировки биоматериалов, лекарственных препаратов и иных медицинских грузов, отметил Кузнецов.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития автономных систем указал на необходимость выстраивать на основе применения беспилотных систем новые технологические и бизнес-процессы.