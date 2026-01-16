Минпросвещения подготовило проект по введению оценки за поведение в школах

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Минпросвещения РФ подготовило проект по введению оценки за поведение в школах. Это следует из документа, с которым ознакомился ТАСС.

"Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающихся, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в организации, может предусматривать выставление оценок поведения обучающихся", - говорится в документе.

По информации ведомства, обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные общим или индивидуальным учебным планом учебные занятия, самостоятельно готовиться к занятиям, выполнять задания, данные педагогами в рамках образовательной программы, не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время занятий при освоении образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, кроме случаев возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, иных экстренных случаев.

1 сентября 2025 года стартовала апробация системы оценивания за поведение. Пилотный проект расширен и реализуется в 84 образовательных организациях Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областей, ЛНР, Чечни и Мордовии. Оценку поведения учащихся выставляет классный руководитель с учетом мнения педагогов, которые работают с ребенком, и администрации образовательной организации.