Путин пошутил, что надо отгонять чертей

Так президент России ответил на историю про отпугивание нечистой силы в метро с помощью курения

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин услышал историю, как с помощью курения "избавлялись" от нечистой силы в первых вагонах московского метро, и в шутку заверил, что чертей обязательно всех надо отогнать.

Во время осмотра выставки в депо "Аминьевское" президент РФ зашел в вагон образца 1930-х годов. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что люди тогда боялись метро, поэтому в поездах были сделаны шикарные сиденья и даже играл патефон. Путину рассказали также, что пассажиры тогда, спускаясь под землю, боялись чертей, поэтому им разрешали курить в метро.

"Чтобы отгонять [чертей]?" - уточнил Путин. "Правильно! Отгонять надо. Мы отгоним всех", - с улыбкой добавил он.

Как передает корреспондент ТАСС, главе государства на выставке представили целую эволюцию вагонов московского метро - от вагона типа "А" 1930-х годов, с клеенчатыми сиденьями и линкрустовой отделкой, до современных образцов, включая новейший беспилотный "Москва-2026".