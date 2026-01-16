МЧС предупредило о тумане в Московском регионе

Из-за непогоды водителям рекомендуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о тумане с видимостью 300-800 м 17 января в столице. Об этом сообщили в пресс-службе главка.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, ночью, утром и в первой половине дня 17 января в ТиНАО Москвы ожидается туман с видимостью 300-800 метров, изморозь", - говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение распространило и подмосковное ГУ МЧС.

В связи с непогодой в министерстве порекомендовали водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин и избегать внезапных маневров на дорогах.