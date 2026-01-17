Техноблогер Романцев предупредил о риске возгорания смартфона под подушкой

Эксперт добавил, что не стоит забывать и про излучение

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Хранение смартфона под подушкой во время сна чревато его возгоранием, подобные инциденты уже происходили. Об этом ТАСС сообщил техноблогер Сергей Романцев.

"Подушка перекрывает отвод тепла. Айфон может греться из-за фоновой активности, и без вентиляции температура вырастет, что приводит к деградации аккумулятора. В нескольких случаях это приводило к возгоранию", - сказал Романцев.

Эксперт также отметил, что не стоит забывать про излучение. "Смартфон постоянно поддерживает связь с сетью, излучение слабое, но оно есть. Доказано, что люди, которые хотя бы за 20 минут до сна перестают смотреть в экран и держат смартфон подальше во время сна, высыпаются лучше", - добавил он.