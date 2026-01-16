Рэпер Boulevard Depo попал в базу "Миротворца"

Ресурс обвиняет его в "покушении" на территориальную целостность Украины и "пропаганде"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российский рэпер Boulevard Depo (Артем Кулик) внесен в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Создатели сайта, в частности, обвинили его в "пропаганде" и "покушении" на территориальную целостность Украины.

По этим же "обвинениям" в базу внесли солиста башкирской группы Ay Yola Рината Рамазанова. При этом трек Homay, принесший популярность фолк-группе, в апреле 2025 года занял первое место среди слушателей Apple Music на Украине.

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта. В базу попадали даже несовершеннолетние в возрасте от 2 до 17 лет.