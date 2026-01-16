В Петропавловске-Камчатском возобновили автобусное сообщение после циклона

На те маршруты, где движение может быть затруднено, выходит техника повышенной проходимости

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 января. /ТАСС/. Автобусы вышли на линию в Петропавловске-Камчатском после мощного циклона. Для перевозки пассажиров также задействована техника высокой проходимости и машины автопарка администрации столицы края и правительства региона, сообщили ТАСС в мэрии.

"В Петропавловске-Камчатском возобновляется движение пассажирского транспорта по следующим маршрутам: 1 (до перекрестка на СРВ), 2 (до ДОФа), 3, 4, 8, 9, 13, 13к, 14, 15, 21, 22, 26, 28, 30, 31. Кроме того, на те маршруты, где движение может быть затруднено, выходит техника повышенной проходимости - вахтовки", - рассказали в мэрии города.

Влияние Охотоморского циклона на погоду на юге Камчатки ослабевает, но при этом особенно сложной остается обстановка со снежными завалами в межквартальных проездах. В столице края введен режим ЧС муниципального масштаба. Дорожники устраняют последствия удара стихии, водителям рекомендовано не выезжать на дороги. Высота сугробов достигает 2-3 этажа, некоторые жителя столицы края выходят на улицу через окна.