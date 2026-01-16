Авиасообщение с Камчаткой возобновили после циклона

К вылету готовятся задержанные рейсы в Соболево, Тиличики, Палану

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 января. /ТАСС/. Авиасообщение с Камчаткой после мощного циклона возобновлено, с полуострова готовятся к вылету задержанные 15 и 16 января рейсы, следует из информации на онлайн-табло аэропорта Елизово.

К вылету готовятся задержанные рейсы в Соболево, Тиличики, Палану, ожидается прилет рейса из Хабаровска, Северо-Курильска.

Влияние Охотоморского циклона на погоду на юге Камчатки ослабевает, но при этом особенно сложной остается обстановка со снежными завалами в межквартальных проездах. В столице края введен режим ЧС муниципального масштаба. Дорожники устраняют последствия удара стихии, водителям рекомендовано не выезжать на дороги. Высота сугробов достигает 2-3 этажа, некоторые жителя столицы края выходят на улицу через окна. 16 января из аэропорта Елизово на Камчатке задерживались вылеты 13 рейсов.