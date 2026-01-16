Вильфанд: на Камчатке сохраняется опасность схода лавин

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что 18-19 января в северных районах и на побережье ветер будет до 30 м/с

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Опасность схода лавин сохраняется на Камчатке, но новых снегопадов в ближайшее время не ожидается. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Там сейчас лавинная опасность. Это очень нестандартная ситуация, потому что там очень много снега. 18-19 января в северных районах и на побережье ветер до 30 метров в секунду. И это приведет к тому, что метель будет. Сильного снега нет, снежок будет, но небольшой. Но из-за ветра будет перенос этого снега. Сложная ситуация", - сказал Вильфанд.

Особенно сложной на Камчатке остается обстановка со снежными завалами в межквартальных проездах. В столице края введен режим ЧС муниципального масштаба, отменено автобусное сообщение, задержано большинство авиарейсов. Дорожники устраняют последствия удара стихии, водителям рекомендовано не выезжать на дороги.