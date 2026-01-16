На Камчатке после циклона открываются дороги муниципального значения

Участок автодороги Петропавловск-Камчатский - Налычево, с 10-го по 34-й километр остается закрытым

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 января. /ТАСС/. Движение по дорогам муниципального значения возобновляется на Камчатке после мощного Охотоморского циклона. Остается закрытой только дорога до природного парка Налычево, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Утром 17 января возобновлено движение только для личного транспорта на участке автодороги Петропавловск-Камчатский - Мильково, с 59-й по 260-й километр между поселком Лесной Елизовского муниципального округа и селом Шаромы Мильковского муниципального округа. Однако для общественного транспорта данный участок автодороги остается закрытым. Информация о снятии ограничения будет дана дополнительно. Также остается закрытым проезд на участке автодороги в Петропавловск-Камчатском городском округе: участок автодороги Петропавловск-Камчатский - Налычево, с 10-го по 34-й километр", - сообщает ведомство.

В Петропавловске-Камчатском остается закрытым движение для всех видов транспорта на следующих участках: улица Набережная; улица Владивостокская; улица Беринга; улица Рыбацкая.

Влияние Охотоморского циклона на погоду на юге Камчатки ослабевает, но при этом особенно сложной остается обстановка со снежными завалами в межквартальных проездах. В столице края введен режим ЧС муниципального масштаба. Дорожники устраняют последствия удара стихии, водителям рекомендовано не выезжать на дороги. Высота сугробов достигает 2-3 этажа, некоторые жителя столицы края выходят на улицу через окна. 16 января из аэропорта Елизово на Камчатке задерживались вылеты 13 рейсов.