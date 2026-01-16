Многодетным могут разрешить до 90 дней оплачиваемого больничного

Такую инициативу подготовит фракция "Справедливая Россия", сообщил ее лидер Сергей Миронов

Редакция сайта ТАСС

© Игорь Онучин/ ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Максимальный срок больничного по уходу за ребенком для многодетных родителей надо продлить с 60 до как минимум 90 дней в течение года. Об этом ТАСС заявил лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов, отметив, что депутаты подготовят соответствующий законопроект.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил разработать предложения по увеличению длительности оплачиваемого больничного для многодетных. Сейчас родителям, у которых ребенок младше семи лет, в год оплачивается до 60 календарных дней больничного по уходу за ним.

"Абсолютно правильное поручение президента. Чем больше детей, тем больше времени родители уделяют их здоровью, и многодетным сотрудникам может не хватать 60 дней оплачиваемого больничного. Считаю, что его максимальный срок нужно продлить хотя бы до 90 дней", - сказал Миронов.

"Мы с коллегами по фракции подготовим такую инициативу, направим в правительство", - добавил глава фракции.