Brand Analytics: 47% россиян хотят в 2026 году реже проводить время в телефоне

По данным исследования, 76% граждан страны ощущают усталость от информационного потока

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. В России 47% владельцев смартфонов планируют сократить время использования своих устройств в 2026 году. Об этом говорится в исследовании Brand Analytics, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"47% владельцев смартфонов планируют сократить время использования телефона в 2026 году", - говорится в исследовании.

Как отмечают аналитики, это желание "перезагрузиться" стало ответом на цифровую усталость. Согласно данным, 76% россиян чувствуют усталость от массового информационного потока. Среди привычек, от которых люди стремятся избавиться, - прокрутка ленты перед сном, постоянная проверка уведомлений и использование телефона сразу после пробуждения.

Исследование основано на анализе более 200 млн сообщений в русскоязычных социальных медиа, опубликованных 31 декабря 2025 года и 1 января 2026 года.