Вильфанд: в некоторых регионах России сохраняются аномальные морозы

Как отметил научный руководитель Гидрометцентра, влияние антициклона значительно в центральных, в умеренных широтах и на юге страны, а также в азиатской и европейской частях

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Морозный антициклон продолжает оказывать влияние на многие регионы России, в ближайшие дни в них сохранится аномально холодная погода. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Антициклон настолько мощный, что его влияние ощущается от западных границ страны до Тихоокеанского побережья. Особенно его влияние значительно в центральных, в умеренных широтах и на юге нашей страны, и в азиатской, и в европейской частях. Именно поэтому аномальная, просто исключительно холодная погода в Сибирском федеральном округе, это касается Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, юга Красноярского края, Иркутской области, Тувы, Хакасии и даже юго-запада, или Дальневосточного федерального округа - это Бурятия, Забайкалье. Тут аномалии температуры, там и так нормы низкие, а аномалии, то есть отклонения, будут достигать 15, 18, даже 20 градусов. На 20 градусов температура будет ниже нормы", - сказал Вильфанд.

Сильные холода установились и на юге Сибири. В Хакасии сильный мороз, температура ниже минус 45 градусов, в Абакане ожидается холодная погода, на 12 градусов ниже нормы. В Туве сильный мороз, температура воздуха минус 50 и ниже. В Бурятии ожидается аномально холодная погода с среднесуточной температурой ниже нормы на 7-10 градусов.

В Тамбовской области среднесуточная температура воздуха будет достигать 12-20 градусов мороза, что на 7-15 градусов ниже климатической нормы. В Красноярске аналогичная аномально холодная погода: температура ниже климатической нормы на 14-20 градусов, она будет достигать минус 45-50.

Сложные погодные условия сохраняются и в Краснодарском крае, там очень сильные осадки в виде мокрого снега, ночные температуры отрицательные, 7-10 градусов, дневные около 0, это большая редкость для региона. Кроме того, на севере сильный снег, налипание, гололедица, ветер до 25 метров в секунду. На Черноморском побережье, в районе Анапы, ветер до 30 метров в секунду. В Сочи сохраняется лавинная опасность.

В то же время синоптик отметил, что вопреки нормам в Якутии будет совсем не холодно - температура в ближайшие дни на 8-12 градусов выше нормы: ночью минус 35 градусов, а днем около минус 30.