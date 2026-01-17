В МВД назвали две основные уловки мошенников, убеждающих жертв перезванивать им

Злоумышленники имитируют взлом аккаунтов жертв и просят связаться с "технической поддержкой

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Имитация взлома аккаунтов онлайн-сервисов и информирование о необходимости связаться с "технической поддержкой" по поддельному номеру являются наиболее распространенными уловками у мошенников, убеждающих потерпевших звонить аферистам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"МВД России с начала текущего года фиксируется применение мошеннических схем, в которых потерпевших убеждают инициативно звонить злоумышленникам. Для этого чаще всего применяется имитация взлома аккаунтов онлайн-сервисов и информирование о необходимости связаться с "технической поддержкой" по поддельному номеру", - сказали в пресс-центре.

В МВД пояснили, что через СМС-сообщения, электронную почту или мессенджер человеку поступает уведомление, замаскированное под автоинформирование. Оно содержит сведения о неправомерном доступе к его учетной записи, текст сообщения побуждает потенциальную жертву обратиться в техническую поддержку с указанием номера телефона "для связи".

"Данные сообщения используются в сложных многокомпонентных атаках на первоначальном этапе: злоумышленники представляются "техподдержкой портала Госуслуги", специалистами "Роскомнадзора" и других государственных органов", - отметили в ведомстве.