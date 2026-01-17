Иерей Киндяков: очищение от грехов не происходит через купание в проруби

Этого можно достичь покаянием и преображением человеческой души, сообщил председатель отдела по издательской деятельности и связям со СМИ Подольской епархии, настоятель храма святых Петра и Февронии Муромских города Домодедово

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Очищение от грехов происходит не через купание в проруби, а через покаяние и преображение человеческой души, в силу чего в праздник Крещения Господня важнее посетить богослужение и причаститься. Об этом в преддверии праздника рассказал ТАСС председатель отдела по издательской деятельности и связям со СМИ Подольской епархии, настоятель храма святых Петра и Февронии Муромских города Домодедово иерей Антоний Киндяков.

"Мне кажется, что человек воспринимает окунание в проруби как способ смывания грехов лишь потому, что прийти на богослужение, подготовиться к таинствам исповеди и причастия - это более трудно, чем нырнуть в воду. Но для того, чтобы духовно пережить события праздника Крещения Господня, нужно потрудиться: подумать о своей жизни, подготовиться к таинству покаяния и прийти в храм для исповеди и причащения святых Христовых таин. А прорубь может быть просто дополнением", - сказал отец Антоний.

Он также напомнил о необходимости трезвости при участии в крещенских купаниях. "Иной раз бывает, что люди превращают купание в шоу, к большому сожалению - употребляют спиртные напитки, а потом идут окунаться. Конечно, такая практика не имеет ничего общего с той традицией окунания в воду, которая появилась в Иерусалиме в воспоминание о Крещении Господа нашего Иисуса Христа в водах Иордана", - добавил священнослужитель.

"Молитва перед купанием принесет куда больше пользы и позволит духовно настроить себя", - заключил собеседник агентства.