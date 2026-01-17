Brand Analytics: главным новогодним пожеланием россиян стало здоровье

В поздравлениях в социальных сетях и мессенджерах это слово упомянули более 1,1 млн раз

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Здоровье стало абсолютным лидером среди пожеланий, которые россияне отправляли друг другу с наступлением 2026 года. Согласно исследованию Brand Analytics, имеющемуся в распоряжении ТАСС, это слово упоминалось в новогодних поздравлениях в социальных сетях и мессенджерах свыше 1,1 млн раз, уверенно заняв первое место в рейтинге.

"Здоровье" - абсолютный лидер (свыше 1,1 млн упоминаний), фундамент всех остальных пожеланий", - отмечается в исследовании. На втором и третьем местах расположились "счастье" (свыше 953 тыс. упоминаний) и "добро" (705 тыс.).

Среди самых популярных пожеланий также были "тепло", "любовь", "дом", "мир", "желание", "семья", "удача", "успех", "благополучие" и "мечта".

Такой топ упоминаний, по мнению аналитиков, отражает сдвиг в ценностях в пользу эмоционально насыщенного, человекоцентричного праздника, где акцент делается не на материальные блага, а на чувства, отношения и внутреннее состояние.

Исследование основано на анализе более 200 млн сообщений в русскоязычных социальных медиа, опубликованных 31 декабря 2025 и 1 января 2026 года.