Проруби для крещенских купаний откроют в 12 парках Москвы

Они будут открыты с 18:00 18 января до 18:00 19 января

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Специальные проруби для купаний к празднику Крещения будут подготовлены в 12 парках Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента культуры.

"В водоемах столичных парков и особо охраняемых зеленых территорий, подведомственных департаменту культуры города Москвы, к празднику Крещения Господня подготовят 13 специальных прорубей для купаний - майн. Купели будут открыты для омовений с 18:00 18 января до 18:00 19 января. Всего они появятся в 12 парках и на особо охраняемых природных территориях столицы", - сказал собеседник агентства.

Проруби будут открыты в усадьбе Воронцово, зонах отдыха "Терлецкая дубрава", "Тропарево" и "Борисовские пруды", парках "Фили", "Митино", "Северное Тушино" и им. Шкулева, "Серебряный Бор", музее-заповеднике "Царицыно", а также в природно-исторических парках "Москворецкий" и "Кузьминки-Люблино". Для обеспечения комфорта и безопасности там установят противоскользящие настилы и поручни, а рядом разместятся отапливаемые палатки для переодевания. На местах будут дежурить экстренные службы, а качество воды и состояние дна проверят специалисты. Священнослужители проведут у купелей молебны и совершат обряд освящения.

Ранее сообщалось, что в Москве оборудовали 40 площадок для крещенских купаний. Они расположились во всех административных округах, кроме Центрального.

Крещение Господне - христианский праздник, установленный в память крещения Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан. Традиционно отмечается 19 января.