Онищенко предостерег от употребления алкоголя при крещенских купаниях

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Нельзя принимать алкоголь перед купанием в проруби в Крещение, кроме того, входить в воду стоит быстро. Об этом ТАСС рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"В таком случае нельзя для храбрости принимать. Никаких шумовых эффектов, типа прыгает, кричит, это просто не приветствуется", - сказал Онищенко.

Он также отметил, что входить в воду стоит быстро, что является серьезным испытанием для человека, особенно если у него есть проблемы с сердцем или он просто к этому не готов.

"Вот эта резкая смена температуры - вода там 4 градуса, - конечно, для человека, который не имеет опыта, <…> могут и судороги быть, и все, поэтому тем, у кого больное сердце, какие-то другие заболевания, недавно переболел, лучше воздержаться", - сказал академик.