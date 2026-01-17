Макрон появился на встрече в Елисейском дворце в очках на фоне проблем с глазом

Президент Франции сообщил, что будет носить очки некоторое время

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Yoan Valat/ Pool via Reuters

ПАРИЖ, 17 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил встречу в Елисейском дворце в солнцезащитных очках после сообщений о его покрасневшем глазе во время выступления в 15 января. Об этом сообщила газета Le Parisien.

"Прошу прощения за эти очки, это из-за небольшой проблемы <...> Я буду вынужден носить их некоторое время, так что вам придется смириться с этим", - сказал президент по прибытии в Елисейский дворец 16 января.

Макрон 15 января выступал перед военнослужащими на авиабазе Истр на юге республики. Как отметила газета, он вышел из самолета в очках, которые не снимал до того момента, как зашел в помещение.

Выступая перед военными, Макрон шуткой прокомментировал состояние своего глаза. "Прошу извинить за неэстетичный вид моего глаза, - сказал он. - Можно считать это отсылкой к глазу тигра".

15 января Елисейский дворец уточнил, что у главы государства нет проблем со здоровьем.