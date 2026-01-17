Названы категории людей, которым стоит воздержаться от купания на Крещение

Речь о людях с ожирением, болезнями сердца и легких, а также с онкологией, отметила замдиректора Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета Дарья Подчиненова

НОВОСИБИРСК, 17 января. /ТАСС/. Людям с ожирением, болезнями сердца и легких, а также онкологией следует воздержаться от ныряния в прорубь на Крещение. Таким мнением поделилась с ТАСС замдиректора Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета (НГУ), кандидат медицинских наук, доцент Дарья Подчиненова.

"Настоятельно не рекомендую купание в проруби людям с болезнями сердца, легких, ожирением и онкологическими и другими хроническими заболеваниями, а также детям и беременным женщинам", - сказала она.

Врач подчеркнула, что для неподготовленного человека купание в иордани может быть крайне опасным. "В ответ на погружение в холодную воду в организме происходит резкий спазм сосудов, нарушение ритма сердца, в кровь выбрасывается большое количество гормонов стресса (адреналин, норадреналин и кортизол), что даже у здорового человека может привести к критическому повышению артериального давления", - пояснила эксперт.

Крещенские купания - добровольный народный обычай, приуроченный к празднику Крещения Господня (19 января). Традиция предполагает погружение в специально оборудованные проруби (иордани) или купели с освященной водой. Считается, что такое омовение очищает душу и тело, дарует здоровье на весь год.