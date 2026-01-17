В Москве ожидаются переменная облачность и до 12 градусов мороза

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах от минус 15 до минус 10 градусов

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Переменная облачность, без осадков, гололедица и температура до минус 12 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от минус 12 до минус 10 градусов. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус 21 градуса. Ветер слабый. Атмосферное давление составит около 771 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах от минус 15 до минус 10 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 24 градуса.

В Московском регионе действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы до 21:00 мск субботы.