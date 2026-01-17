Пострадавшую при атаке на Хорлы беременную выписали из больницы

В медучреждениях Крыма продолжают лечение 10 пострадавших

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Беременная женщина, пострадавшая от удара ВСУ по Хорлам в Херсонской области, выписана из Республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко в удовлетворительном состоянии.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Пациентка была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Выписана в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.

Сейчас в больницах Республики Крым продолжают лечение 10 пострадавших.