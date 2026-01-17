Уведомление США не влияет на работу мексиканских авиакомпаний

В мексиканском министерстве инфраструктуры, связи и транспорта отметили, что предупреждение американского Федерального авиационного управления не является запретом

МЕХИКО, 17 января. /ТАСС/. Выпущенное Федеральным авиационным управлением США (FAA) уведомление об опасности полетов над Латинской Америкой не оказывает влияния на деятельность мексиканских авиакомпаний и операторов гражданской авиации. Об этом говорится в заявлении министерства инфраструктуры, связи и транспорта Мексики.

"Важно уточнить, что данное уведомление не является запретом, а представляет собой меру предосторожности, направленную на усиление внимания и осторожности при выполнении авиационных операций в пределах определенных регионов воздушного пространства. Для Мексики, а также для мексиканских авиакомпаний и операторов не существует никаких операционных последствий или ограничений", - сообщили в ведомстве.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило несколько уведомлений, в которых сообщается о рисках полетов над морскими районами латиноамериканских стран в Тихом океане из-за военной активности.

В мексиканском ведомстве указали, что уведомление было адресовано исключительно гражданским операторам Соединенных Штатов, включая американские авиакомпании и пилотов, поскольку FAA обладает полномочиями издавать распоряжения только в отношении операторов своей страны.

В министерстве добавили, что условия эксплуатации воздушного пространства Мексики остаются без изменений и продолжают поддерживать постоянную коммуникацию с международными авиационными органами для мониторинга подобных уведомлений в рамках сотрудничества и обеспечения операционной безопасности.