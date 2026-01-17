В Роскачестве рассказали о признаках испорченной еды из доставки

Настораживать должны поврежденная упаковка, несоответствующая температура блюда, посторонний или неприятный запах, изменение текстуры пищи, а также конденсат, сообщили в организации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. В Роскачестве назвали пять признаков испорченной еды из доставки, в том числе - нарушения упаковки и температурного режима. Это может свидетельствовать о порче продуктов, рассказала ТАСС директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

По словам эксперта, первый и самый очевидный "красный флаг" - критическое состояние упаковки. Сильные вмятины, разрывы, следы подтеков или вздутые крышки на контейнерах говорят о возможной разгерметизации и загрязнении, отметила она.

Второй признак - несоответствующая температура. "Главная опасность - это нарушение температурной цепи. Если горячее остыло, а холодное нагрелось во время доставки, в продуктах начинают активно размножаться патогенные микроорганизмы. Горячий суп должен быть горячим, а не теплым, охлажденный салат - ощутимо прохладным", - объяснила Спеценко.

Также стоит обратить внимание на посторонний или неприятный запах при открытии, который нельзя списать на специфику блюда. Четвертый сигнал - кардинальное изменение текстуры: нехарактерная липкость, появление слизи или расслоение соусов. Последний сигнал, который может свидетельствовать о проблемах, но зачастую игнорируется, - активный конденсат внутри пакета с готовыми блюдами, особенно с салатами и холодными закусками, отметила эксперт. Это прямое указание на перепады температуры и создание идеальной среды для бактерий.

"Обнаружение даже одного из этих признаков - веское основание отказаться от продукта. Не стоит рисковать здоровьем, пытаясь спасти блюдо, срезав подозрительный кусок или разогрев его. Термическая обработка не всегда уничтожает все токсины, накопившиеся в продукте. Безопасность должна быть абсолютным приоритетом", - добавила Спеценко.