Подельнику Кузнецова увеличили срок наказания по делу о мошенничестве

По данным следствия, бывший начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов лоббировал интересы строительной организации, которой руководил Сурен Григорян, при заключении государственных оборонных заказов

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 17 января. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд ужесточил приговор генеральному директору строительной компании ООО "ТК Прогресс" Сурену Григоряну, увеличив срок наказания с 3 до 6 лет лишения свободы, по делу о мошенничестве при исполнении государственного оборонного заказа при реконструкции курсантского общежития высшего военного училища в Краснодаре. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

Суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере генерального директора строительной компании "ТК Прогресс" Григоряна, который на протяжении долгих лет руководил строительством и ремонтом Краснодарского высшего военного училище имени генерала армии С. М. Штеменко (КВВУ). Договоры на строительстве военного училища согласовывались с Восьмым управлением Генштаба ВС РФ, которое с 2010 по 2023 год возглавлял Кузнецов. Суд определил: усилить назначенное Григоряну наказание до 6 лет лишения свободы, - сообщил собеседник агентства.

Уголовное дело в отношении Григоряна было связано с делом бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Кузнецова. Дело в отношении Григоряна было возбуждено в 2024 году ГУ МВД России по Краснодарскому краю на основании материалов прокуратуры Краснодарского края.

Согласно данным следствия, с 2015 года строительная компания Григоряна заключила с училищем договоры на строительство и ремонт на общую сумму более 7 млрд рублей, при этом в ходе проверки контрольно-ревизионных органов установлено, что компания не смогла отчитаться за 2,3 млрд рублей израсходованных бюджетных средств. Также известно, что Кузнецов содействовал заключению договоров на строительство и ремонт объектов военного училища в Краснодаре со строительной компанией Григоряна, ввиду того, что имел с ним дружеские связи, в частности руководитель строительной компаний на протяжении многих лет предоставлял военнослужащему рабочую силу для строительства им дачи в Подмосковье.

В ходе следствия удалось установить, что Кузнецов лоббировал интересы данной строительной организации при заключении государственных оборонных заказов. На Григоряна были получены показания должностных лиц, указывающие на его причастность к совершению мошенничества.

Ранее судом первой инстанции Григорян был приговорен к 3 годам лишения свободы. Приговор обжаловали как гособвинитель, так и сторона защиты осужденного.

О деле Кузнецова

В октябре 2025 года генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки и предпринимателя Левы Мартиросяна, обвиняемого в даче взятки.

Как полагает следствие, не позднее 22 апреля 2020 года в Краснодаре Кузнецов и Мартиросян договорились о передаче взятки за содействие заключению на выгодных условиях государственных контрактов по гостиничному размещению военнослужащих, командируемых в учебные центры. С 2021 года по 2023 год Кузнецов организовал заключение между Мартиросяном и Краснодарским высшим военным училищем имени генерала армии С. М. Штеменко государственных контрактов и договоров на сумму 305 млн рублей. Фактически в гостинице размещался личный состав КВВУ по завышенной стоимости.

Известно, что Кузнецов, будучи генералом кадрового управления, ни разу не был в зоне проведения СВО, в отличие от подчиненного ему высшего офицерского состава.

С 14 декабря 2020 года по 4 апреля 2022 года предприниматель приобрел за 12,5 млн рублей земельный участок на улице Грибоедова в Краснодаре, на котором возвел жилой дом стоимостью 67,6 млн рублей. Право собственности на это имущество он в качестве взятки оформил на супругу Кузнецова.

Кроме того, Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество Кузнецова на 500 млн рублей.