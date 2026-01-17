За систематическое нарушение правил безопасности будут отключать газ

В три нормативных акта внесут изменения, сообщил преподаватель кафедры семейного и жилищного права МГЮА им. О. Е. Кутафина Георгий Пачулия

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Специалисты газовой службы начиная с марта 2026 года получат право отключать газоснабжение в случае, если собственники жилья систематически нарушают правила безопасности. Об этом ТАСС сообщил преподаватель кафедры семейного и жилищного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия.

1 марта 2026 года вступят в силу изменения в трех нормативных правовых актах, в том числе в постановлении правительства № 410, устанавливающем правила пользования газом в части обеспечения безопасности.

"Специалисты газовой службы, по своей сути, получили право отключать газоснабжение в случае систематических нарушений со стороны собственников жилья. К таким нарушениям относятся недопуск специалистов для плановых проверок газового оборудования, игнорирование предписаний газовой службы по устранению неисправностей, эксплуатация газового оборудования с истекшим сроком службы, а также обнаружение неисправностей в работе газовой техники", - сказал Пачулия.

По словам эксперта, подключить газ заново будет проблематично. "Нужно подтвердить перед контролирующими органами, что все устранено и все штрафы оплачены, и после проверки на основании акта, если будут основания, газ может быть подключен заново", - пояснил он.

Пачулия отметил, что нарушение правил использования газового оборудования влечет за собой административную ответственность. "Штрафы для физических лиц варьируются от 5 до 150 тысяч рублей", - добавил собеседник агентства.