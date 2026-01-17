В санатории в Крыму отдохнут 3,5 тыс. детей Белгородской области

В первую очередь курс в санатории пройдут дети из приграничных муниципалитетов, семей участников СВО и те, кому требуется оздоровление по показаниям врачей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 17 января. /ТАСС/. Около 3,5 тыс. детей, живущих в Белгородской области, отдохнут в санатории "Бригантина "Белогорье" в Крыму. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Наши дети имеют возможность оздоравливаться в лучшем детском оздоровительном лагере в России - безусловно, это наша "Бригантина "Белогорье". Очередная смена начала работать - первая в 2026 году. За год 3,5 тыс. маленьких и главных жителей Белгородской области будут иметь возможность там отдохнуть", - написал он.

Гладков добавил, что в первую очередь курс в санатории пройдут дети из приграничных муниципалитетов, семей участников СВО, а также те, кому требуется оздоровление по показаниям врачей.

Санаторий "Бригантина "Белогорье" расположен в юго-западной части полуострова, в поселке Заозерное - в 8 км от Евпатории и в 70 км от Симферополя. Ранее Гладков сообщал, что в капитальный ремонт оздоровительного комплекса было вложено 2 млрд рублей. Работы на первой очереди санатория уже завершились.