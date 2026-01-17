СК: экс-глава БФУ имени Канта попал в оперативную разработку за пять лет до ареста

Следствием было установлено, что с декабря 2019 года по июль 2024-го обвиняемые Александр Федоров и его заместитель Елена Мялкина организовали незаконную схему выплат премий сотрудникам университета

КАЛИНИНГРАД, 17 января. /ТАСС/. Экс-ректора Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта Александра Федорова правоохранительные органы взяли в оперативную разработку в 2019 году, за пять лет до ареста по обвинению в присвоении и растрате крупных денежных средств. Об этом ТАСС рассказал руководитель следственного управления СК РФ по Калининградской области Дмитрий Канонеров.

Федорова и его заместителя Елену Мялкину задержали 8 июля 2024 года, 10 июля суд Калининграда отправил их под арест по подозрению в совершения преступления, предусмотренного статьей о присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения. Федоров с тех пор находится под стражей, Мялкину в сентябре 2024 года суд перевел под домашний арест.

Следствием было установлено, что с декабря 2019 года по июль 2024-го обвиняемые организовали незаконную схему выплат премий сотрудникам университета. Через Мялкину деньги передавали Федорову, который их присваивал и расходовал на личные нужды. В преступную схему были вовлечены 20 сотрудников университета, находившихся в служебной зависимости от обвиняемых. О завершении расследования уголовного дела СК сообщил 2 июля 2025 года, фигурантов обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств в особо крупном размере).

В рамках расследования следствием был собран "убедительный объем доказательств, в полном объеме изобличающих фигурантов в содеянном". В основу доказательной базы легли показания свидетелей, протоколы очных ставок, заключения бухгалтерских судебных экспертиз, материалы оперативно-разыскных мероприятий. Следствием установлено, что сумма ущерба, причиненного вузу действиями обвиняемых, составила 35,1 млн рублей.

"Внимание правоохранительных и следственных органов Федоров привлек еще в 2019 году, материалы собирались вплоть до его ареста летом 2024 года. На стадии предварительного следствия Александр Федоров в полном объеме и добровольно возместил материальный ущерб, причиненный университету. Любопытно, что сам Федоров возглавлял в вузе антикоррупционную комиссию", - сообщил собеседник агентства. Сообщалось, что экс-ректор попросил суд продлить ему срок пребывания под стражей, поскольку ему "некуда идти", так как имущество он продал, чтобы возместить ущерб.

Федоров был назначен ректором Балтийского федерального университета распоряжением председателя правительства РФ от 16 июля 2020 года сроком на пять лет. В том же году он вошел в Совет при президенте РФ по науке и образованию. На его счету более 130 научных трудов. Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта является одним из 10 федеральных университетов, действующих в России.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте в 10:00 мск 19 января.