Депутат Тарбаев: Нижний Новгород может войти в топ лидеров внутреннего туризма

Регион завершил 2025 год с рекордным показателем турпотока - свыше 5 млн человек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Нижегородская область может войти в число самых популярных у туристов регионов России. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди").

Он напомнил, что традиционно в числе лидеров - Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан.

"Нижний Новгород имеет все возможности изменить состав топ-5 самых популярных регионов России для отдыха и туризма. Регион закрепил за собой статус одного из самых перспективных направлений для путешествий по России, стабильно входя в десятку лидеров внутреннего туризма на протяжении последних двух лет", - сказал Тарбаев.

Он отметил, что область завершила 2025 год с рекордным показателем турпотока - свыше 5 млн человек, и по итогам восьми месяцев 2025 года была на девятом месте по популярности.

По его словам, такого результата региону удалось достичь благодаря большой и системной работе. Так, парламентарий напомнил, что в регионе отреставрировано более 400 туристических объектов, усовершенствована канатная дорога через Волгу, строится крупнейший в Европе акватермальный комплекс и создан центр инвестиционной и аналитической работы для сопровождения проектов в сфере туризма в режиме "единого окна".

"И это только начало. Конкуренция и высокий спрос на внутренний туризм будут менять рынок туристических услуг буквально на наших глазах, причем в самое ближайшее время", - подчеркнул Тарбаев.