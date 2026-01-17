Эксперт Романцова назвала ключевую проблему туризма на Дальнем Востоке

В регионе необходимо провести комплексную работу по развитию транспортной инфраструктуры между точками притяжения туристов

ВЛАДИВОСТОК, 17 января. /ТАСС/. "Бесшовное" передвижение людей необходимо обеспечить на Дальнем Востоке для реализации проектов по привлечению иностранных туристов, так как инфраструктурные ограничения остаются ключевой проблемой для туризма макрорегиона. Об этом ТАСС сообщила старший преподаватель департамента туризма и гостеприимства ДВФУ Дарья Романцова.

"Несмотря на реализацию масштабных проектов, инфраструктурные ограничения остаются ключевой проблемой для туризма на Дальнем Востоке и в Приморье. В первую очередь, это высокая стоимость авиаперелетов и ограниченная маршрутная сеть внутри макрорегиона, что серьезно затрудняет создание комбинированных туров по нескольким дальневосточным субъектам. Дополнительным барьером является недостаточное количество прямых международных рейсов в города Дальнего Востока, сдерживающее приток иностранных гостей. В совокупности эти транспортные сложности, наряду с недостаточной развитостью внутренней туристской инфраструктуры - такой как логистика, трансферы и сопутствующие услуги, - приводят к отсутствию так называемой "бесшовности" путешествия. То есть турист сталкивается с разрывами в сервисе и логистике, а не с непрерывным, комфортным и логично выстроенным маршрутом", - сказала она.

Романцова добавила, что для решения этих проблем, помимо уже существующих мер поддержки, необходима комплексная работа по развитию дорожной и транспортной инфраструктуры между ключевыми точками притяжения туристов, а также активное стимулирование авиакомпаний к расширению маршрутной сети.

"Крайне важно создать интегрированные туристско-транспортные продукты, упрощающие планирование поездки. Однако ключевым элементом для достижения "бесшовности" является масштабная работа по подготовке и привлечению профессиональных кадров в сфере гостеприимства, что напрямую повлияет на качество сервиса и общее впечатление туриста от всего путешествия по региону", - уточнила она.