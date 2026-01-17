Россияне на 79% больше бронируют заграничное жилье на предстоящие праздники, чем год назад

Наиболее заметную динамику зафиксировали в Белоруссии и ОАЭ, где число бронирований на праздничные даты увеличилось в два раза

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Число бронирований россиянами в объектах размещения за границей на предстоящие праздники (20-23 февраля и 6-9 марта) выросло на 79% по сравнению с аналогичными периодами 2025 года. Об этом рассказали ТАСС в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".

"Зарубежные направления демонстрируют активный рост: количество бронирований на праздничные даты 20-23 февраля и 6-9 марта 2026 года увеличилось на 79% по сравнению с праздничным периодом 2025 года. Доля зарубежных направлений составила 28% от общего объема бронирований, что на 6 процентных пунктов (п. п.) выше уровня прошлого года (22%)", - рассказал собеседник ТАСС.

Наиболее заметная динамика зафиксирована в Белоруссии и ОАЭ, где число бронирований на праздничные даты увеличилось в два раза, а также в Таиланде - на 85%. Среди наиболее популярных зарубежных направлений по количеству ранних бронирований - Таиланд, Белоруссия, ОАЭ, Турция, Армения, Китай, Грузия, Вьетнам.

Число бронирований по России на предстоящие праздники выросло на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. "Во многом этому способствует более удачная конфигурация выходных дней - по сравнению с прошлым годом в этом туристов ждут по три дня отдыха, что подходит для планирования короткой поездки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, самую высокую динамику показал Нижний Новгород, где число бронирований показывает прирост почти в два раза, а также Москва - на 38% и Эсто-Садок - на 35%. Далее идут Казань с ростом на 33%, Санкт-Петербург - на 30%, Калининград - на 27% и Иркутск - на 20%. Среди российских направлений по количеству ранних бронирований - Санкт-Петербург, Москва, Мурманск, Эсто-Садок, Иркутск, Сочи, Казань, Калининград, Нижний Новгород. Значительный скачок в топе направлений совершил Мурманск, поднявшись с 20-й строчки, которую занимал в прошлом году, на третью позицию.

Тренд на снижение

На предстоящие праздники в феврале и марте средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах среди наиболее популярных у россиян 10 заграничных направлений снизилась на 15% - 9,2 тыс. рублей/ночь. Рост наблюдается только в ОАЭ - на 5%, до 18,7 тыс. рублей. Наибольшее снижение произошло в Турции - на 24% год к году, до 6,1 тыс. рублей. Далее идут Китай и Грузия - по -17%, до 9,1 тыс. и 5,2 тыс. рублей за ночь. Замыкает тройку лидеров Таиланд со снижением на 15%, до 8,8 тыс. рублей. Средние цены на размещение во Вьетнаме снизились на 14%, до 6 тыс. рублей/ ночь, в Армении - на 12%, до 4,9 тыс. рублей и Белоруссии - на 10%, до 6,2 тыс. рублей.

Снижение средних цен среди топ-10 российских направлений составляет 3% год к году, до 7,1 тыс. рублей, но некоторые направления, наоборот, растут. Наибольший рост показывают Мурманск - +25% год к году, до 5,5 тыс. рублей за ночь, Нижний Новгород - +18%, до 5,8 тыс. рублей и Санкт-Петербург - +16%, до 5 тыс. рублей. В Казани провести ночь в отеле или апартаментах стало дороже на 7%, до 4,7 тыс. рублей, в Иркутске и Калининграде - на 6%, до 5,4 тыс. и 4,6 тыс. рублей. соответственно. Подешевела аренда жилья в селе Эсто-Садок в Краснодарском крае - на 9% год к году, до 14,8 тыс. рублей. и в Москве - на 2%, до 6,4 тыс. рублей.