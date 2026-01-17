Варвара и Михаил возглавили топ имен в Москве

Второе место досталось именам Анна и Александр

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Москвичи чаще всего называли детей именами Варвара и Михаил с начала 2026 года. Это следует из сведений, размещенных на информационно-аналитическом портале "Реестр ЗАГС".

Самым популярным женским именем за первые недели с начала года стало имя Варвара - так назвали 69 девочек. На втором месте Анна, на третьем - Ева. Также в пятерке лидеров Василиса и Мария. Именем Михаил с начала года назвали 102 мальчиков, в топ попали также имена Александр, Лев, Матвей и Иван.

В 2025 году в топ женских имен по Москве вошли Анна, София и Мария, мужских - Михаил, Александр и Лев.

В Московской области с начала года самыми популярными именами для девочек стали София, Анна, Алиса, Ева и Василиса. Таким образом, София и Анна сохраняют лидирующие позиции с 2025 года. Мальчиков чаще всего называли Михаил, Артем, Тимофей, Александр и Матвей. В 2025 году имя Михаил тоже было самым популярным в Подмосковье.