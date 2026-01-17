Матвиенко поздравила жителей Свердловской области с днем образования региона

Председатель Совета Федерации отметила стабильное развитие региона и позитивную динамику по макроэкономическим показателям

Редакция сайта ТАСС

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Свердловская область - это регион с богатой историей, жители которого сделали многое для укрепления потенциала как его самого, так и всей страны. Об этом говорится в поздравительной телеграмме председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко по случаю 92-летия со дня образования Свердловской области.

"Эта уральская земля имеет богатую историю, в которой немало имен первооткрывателей и промышленников, отважных воинов, деятелей науки, культуры и искусства, спортсменов и, конечно, людей труда - горняков, металлургов, машиностроителей, представителей других не менее важных и почетных профессий. Они многое сделали для процветания своей малой родины, укрепления ее потенциала, стали гордостью не только Свердловской области, но и всей нашей страны", - сказано в телеграмме.

Как отметила политик, сегодня Свердловская область стабильно развивается и демонстрирует позитивную динамику по основным макроэкономическим показателям. Руководство региона при этом уделяет внимание развитию социальной сферы, повышению транспортной доступности, строительству жилья, объектов социальной и спортивной инфраструктуры.

"Уверена, что и в дальнейшем вклад Свердловской области в решение общенациональных задач будет весомым и значимым", - подчеркнула Матвиенко.

Свердловская область была образована 17 января 1934 года после принятия постановления "О разделении Уральской области" на три отдельные: Свердловскую, Челябинскую и Обско-Иртышскую. Площадь субъекта составляет порядка 194,2 тыс. кв. км, численность населения - более 4,2 млн человек. Административный центр региона - Екатеринбург.