Матвиенко поздравила жителей Челябинской области с днем образования региона

Председатель Совета Федерации отметила, что регион внес весомый вклад в разные сферы жизни

Редакция сайта ТАСС

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила губернатора Челябинской области Алексея Текслера, председателя Заксобрания региона Олега Гербера и всех жителей региона с днем образования области, отметив, что регион внес весомый вклад в разные сферы жизни.

"Поздравляю вас и всех жителей Челябинской области с днем ее образования. Челябинская земля взрастила немало ярких, талантливых людей, которые внесли весомый вклад в мировые науку и спорт, обогатили отечественные культуру и искусство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Челябинской области создан уникальный центр поддержки и реабилитации участников специальной военной операции, прорабатывается вопрос об открытии сети его филиалов.

Матвиенко отметила, что регион по праву удерживает позиции одного из индустриальных центров на Южном Урале, развивается стремительно и эффективно. Реализуются крупные инфраструктурные проекты, такие как межуниверситетский кампус в Челябинске и научно-инженерный центр в Магнитогорске. Привлекаются инвестиции, растет доля высокопроизводительных рабочих мест, модернизируются линии флагманских предприятий, в том числе за счет полной роботизации технологических процессов.

Челябинская область была создана 17 января 1934 года в результате разукрупнения Уральской области. На сегодняшний день является крупным промышленным центром РФ. Ведущим в экономике региона выступает металлургический комплекс.