В Омске восстановили теплоснабжение 36 многоквартирных домов

Специалисты устранили последствия аварии на теплосетях

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 17 января. /ТАСС/. Теплоснабжение 36 многоквартирных домов, 5 социальных объектов и 7 объектов административного назначения в Омске, нарушенное 15 января из-за аварии на теплосетях, восстановлено. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Подача тепла восстановлена", - сказали в ведомстве.

Теплоснабжение 48 объектов было отключено из-за аварии с 13:00 мск 15 января. В 20-градусные морозы без тепла остались 36 многоквартирных домов, 5 социальных объектов и 7 объектов административного назначения. В связи с этим прокуратура внесла представление генеральному директору "Тепловой компании" и вынесло постановление о возбуждении административного дела о нарушении нормативного режима или режима обеспечения населения коммунальными услугами.