Котенка самой красивой в мире породы можно купить в среднем за 100 тыс. рублей

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Цена на котенка-абиссинца в России в среднем составляет от 50 до 100 тыс. рублей. Об этом в интервью ТАСС рассказала Дарья Грузинова, чей кот-абиссинец по итогам 2025 года возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек (WCF).

Абиссинский кот из России по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк в борьбе за победу в рейтинге обошел 1,5 тыс. конкурентов из разных стран.

"Цены на абиссинцев сейчас разные, в среднем они начинаются от 50 тыс. и выше, но средняя цена сейчас около 100 тыс. за котенка", - рассказала она.

Грузинова предупредила, что абиссинцы - очень активные кошки. "Надо быть готовым, что такой кот всегда будет находиться с тобой. Однако, важно учитывать его буйный нрав - возможна утрата какой-то вазы, пока он будет бегать "по вертикалям", особенно в молодости", - отметила она.

"Когда они становятся постарше, то уже успокаиваются, становятся спокойнее. Если у вас характер спокойный и вы хотите такого же кота, то вам лучше заводить британца, который ляжет вместе с вами, тут уже не будет гонок по вертикали. Надо понимать, к чему вы готовы", - заключила она.

Победителя рейтинга WCF отбирали по балльно-рейтинговой системе. В течение года коты должны были участвовать в различных выставках, где их оценивали эксперты международного уровня из разных стран.