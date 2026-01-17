Эксперт Пинаев назвал причину сильного снегопада в Москве

Интенсивные осадки принес двигающийся на север циклон, который зародился над акваторией Средиземного моря

Редакция сайта ТАСС

© Юлия Морозова/ ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Причиной сильнейшего снегопада, обрушившегося на Москву и Подмосковье, а также ряд регионов Центральной России 8-9 января, стало глобальное потепление. Об этом сообщил ТАСС доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции института экологии РУДН Владимир Пинаев.

Читайте также Снежные рекорды Москвы. Как столица переживала сильные снегопады

"Одной из причин аномального снегопада, прошедшего в первой декаде нового года, как ни странно, стало глобальное потепление, приводящее к климатическим экстремумам", - сказал эксперт.

Он пояснил, что в 2026 году интенсивные осадки принес двигающийся на север циклон, который зародился над акваторией Средиземного моря.

"Над акваторией формируются теплые и влажные воздушные массы, которые встретились с холодными воздушными массами с севера и при понижении температуры воздуха произошла конденсация - активный процесс осадкообразования, что и привело к столь обильному снегопаду в зоне циклона, двигающегося дальше на север", - отметил Пинаев.

Он подчеркнул, что в свете продолжающихся изменений климата приходится ожидать дальнейших разнообразных погодных экстремумов.

О прошедшем снегопаде

8 января на Москву и область обрушился сильный снегопад, вызванный действием средиземноморского циклона. Он начался после 15:00 мск в юго-восточных и восточных районах Подмосковья и вскоре охватил всю московскую агломерацию. Своего пика осадки достигли 9 января. Всего с начала года в Москве количество выпавших осадков превысило 35 мм, что достигает 67% от нормы, составляющей для января 53 мм.

В Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что снегопад 9 января стал одним из пяти сильнейших за все 146 лет постоянных метеонаблюдений в столице. Также он вошел в тройку самых сильных снегопадов, отмечавшихся в Москве с начала XXI века. Стихия обновила суточный рекорд количества осадков для 9 января - в городе выпало 21,4 мм осадков, тогда как предыдущий максимум был зарегистрирован в этот день в 1976 году - 12,9 мм. Рекордный показатель в 21,4 мм осадков составил 40% от месячной нормы.