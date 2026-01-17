ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Под Новосибирском задержали поезда из-за неисправности опоры контактной сети

Движение осуществляется в реверсивном порядке
06:36

НОВОСИБИРСК, 17 января. /ТАСС/. Поезда задерживаются в Новосибирской области по причине неисправности опоры контактной сети. Об этом сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Сегодня около 10 часов местного времени на участке железнодорожного пути между станциями Коченево и Дупленская Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области по причине неисправности опоры контактной сети произошла задержка в движении подвижного состава", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего уточняются, движение осуществляется в реверсивном порядке. В прокуратуре добавили, что ведутся восстановительные работы. "Организована проверка по факту задержек в движении поездов", - сообщили в ведомстве. 

РоссияНовосибирская область