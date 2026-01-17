Депутат Школкина: бесплатные туалеты должны стать обязательной частью инфраструктуры

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике напомнила, что регионы могут использовать федеральные средства в рамках единой субсидии на развитие туризма, в том числе на строительство "зеленых остановок"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Бесплатные общественные туалеты должны стать обязательной частью общественной и туристической инфраструктуры России. Об этом ТАСС заявила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, координатор направления "Развитие туризма" народной программы партии "Единая Россия" Надежда Школкина.

"Учитывая, что наша страна всегда была и остается социально ориентированным государством, где в центре внимания находится все, что связано с человеком, и поскольку у человека никто не может отнять естественные потребности, "наживаться" на них, на мой взгляд, неэтично и негуманно. К тому же в условиях развития внутреннего туризма общественные бесплатные туалеты должны быть неотъемлемой частью не только общественной, но и туристской инфраструктуры", - сказала депутат.

Она напомнила, что регионы могут использовать федеральные средства в рамках единой субсидии на развитие туризма, в том числе на строительство "зеленых остановок". "И многие этим воспользовались", - подчеркнула парламентарий.