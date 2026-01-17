ГД оперативно обсудит санкции за нарушения при оформлении sim-карт

Согласно новым инициативам, предлагается установить административную и уголовную ответственность за нарушение правил продажи sim-карт, в том числе иностранным гражданам.

Редакция сайта ТАСС

© Tkyszk/ Shutterstock/ Fotodom

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит внесенные правительством РФ законопроекты о санкциях за нарушения при оформлении договоров на услуги связи. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"Поступившие инициативы рассмотрим в приоритетном порядке. Важно своевременно совершенствовать нормативную базу, создавать условия для более эффективного противодействия киберпреступности", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба.

Сообщается, что председатель Госдумы направил законопроекты в комитет по государственному строительству и законодательству. Изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях, в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.

В пресс-службе пояснили, что, согласно новым инициативам, предлагается установить административную и уголовную ответственность за нарушение правил продажи sim-карт, в том числе иностранным гражданам. До года лишения свободы будет грозить тем, кто был привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 13.29 КоАП РФ и чьи противоправные действия повлекли крупный ущерб в размере более 5 млн рублей.

"Введение наказания за нарушение правил продажи sim-карт позволит дополнительно защитить наших граждан, их денежные средства от преступных посягательств", - подчеркнул Володин.

Председатель Госдумы напомнил, что в прошлом году было принято 10 федеральных законов для противодействия кибермошенничеству. Ранее была реализована инициатива депутатов по ужесточению требований к продаже sim-карт для иностранцев, добавил он. По словам Володина, вступившие в силу нормы "показали свою эффективность: по данным правоохранителей, в 2025 году предотвращено более 27 млн мошеннических операций, впервые зафиксировано устойчивое снижение количества таких преступлений".