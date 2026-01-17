Москалькова обсудила права беженцев с руководством профильного управления ООН

Также стороны наметили дальнейшие перспективы сотрудничества

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе поездки в Женеву встретилась с руководством Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), обсудив обеспечение прав беженцев и наметив новые перспективы сотрудничества.

"В ходе рабочей поездки в Женеву провела встречу с руководством Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Обсудила результаты плодотворной работы с представительством УВКБ в России по совместному мониторингу прав граждан, находящихся в пунктах временного размещения", - написала она в своем Telegram-канале.

Кроме того, Москалькова сообщила коллегам о мерах, принимаемых в России для заботы о беженцах.

"Наметила со стороной УВКБ дальнейшие перспективы сотрудничества", - добавила омбудсмен.

Ранее в пресс-службе МККК сообщили о встрече Москальковой с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич в ходе этой поездки. По словам уполномоченного по правам человека, стороны рассмотрели вопросы поиска попавших без вести и соблюдения прав гражданских лиц, находящихся в пунктах временного размещения, обсудили передачу посылок с письмами от родственников военнопленных, а также необходимость соблюдения прав российских военнослужащих, находящихся в пенитенциарных учреждениях на Украине.