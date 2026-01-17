На севере Москвы возвели две новостройки по программе реновации

Свыше 25 квартир в новых домах адаптированы для проживания маломобильных граждан

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. В Савеловском и Головинском районах на севере Москвы возвели два жилых комплекса, в которых свыше 1 тыс. квартир, по программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский, чьи слова приводятся на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В общей сложности в двух ЖК по программе реновации в Савеловском и Головинском районах свыше 1 тыс. квартир суммарной площадью более 60 ты. кв. м. Свыше 25 квартир в новых домах адаптированы для проживания маломобильных граждан: там широкие коридоры, в санузлах предусмотрены специальные поручни, а дверные глазки, ручки и розетки расположены на допустимом уровне", - отметил Овчинский.

ЖК расположены по адресам 2-я Хуторская улица, дом 33, корпуса 1 и 2 в Савеловском районе, а также Онежская улица, дом 33 в Головинском районе.

Новостройки оснащены индивидуальными тепловыми пунктами, которые обеспечивают круглогодичное и бесперебойное тепло- и водоснабжение. Всего в домах, возводимых по программе реновации, установлено более 400 таких систем.

В зданиях обеспечены условия безбарьерной среды для всех категорий жителей. Входные группы и вестибюли выполнены в уровне с тротуарами, без лестниц, порогов и иных препятствий, что облегчает доступ для маломобильных граждан.

Как сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, строительство домов на участках общей площадью свыше двух гектаров находилось под контролем ведомства на всех этапах. В ходе работ было проведено 20 выездных проверок, по итогам которых инспекторы выдали заключения о соответствии объектов утвержденной проектной документации. Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Всего в столичную программу реновации включено 5 176 домов, в которых проживают около 1 млн человек.