Прощание с Игорем Золотовицким началось в театре МХТ имени Чехова

Отпевание пройдет в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках
06:54
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Церемония прощания с ректором Школы-студии МХАТ заслуженным артистом РФ Игорем Золотовицким началась на сцене МХТ им. А. П. Чехова, передает корреспондент ТАСС.

Золотовицкий ушел из жизни утром 14 января в больнице из-за рака желудка. Актеру было 64 года.

Ожидается, что отпевание в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках состоится в 13:00 мск, после чего актера похоронят на Троекуровском кладбище.

О мастере

Игорь Золотовицкий - заслуженный артист РФ, режиссер, педагог. Окончил Школу-студию МХАТ в 1983 году и был принят в труппу Московского художественного театра. Играл Азазелло ("Бал при свечах"), Третьего толстяка ("Три толстяка"). С 1988 по 1990 год работал в театре-студии "Человек", в Московском театре имени К. С. Станиславского. Поставил спектакль "Башмачкин" по "Шинели" Н. В. Гоголя (агентство "Богис").

В 1995 году вернулся в МХТ имени А. П. Чехова. Играл Анучкина ("Женитьба"), Рожнова ("Борис Годунов"), Актера ("Самое главное"), Лебедева ("Иванов"), Ключарева и Соседа ("Река с быстрым течением"), Закирова ("Изображая жертву"), Ронни ("№ 13"), Джеймса ("Начнем все сначала"). Поставил спектакль "Женитьба" по Н. В. Гоголю. В его репертуаре также были роли в постановках "Последняя жертва" (Салай Салтаныч), "Мастер и Маргарита" (Берлиоз), "Осада" (Первый воин), "Дом" (Игорь), "Пьяные" (Карл).

С 1989 года педагог Школы-студии МХАТ, профессор. Преподавал актерское мастерство в Париже. В ноябре 2011 года назначен содиректором Центрального дома актера им. А. А. Яблочкиной. 11 июня 2013 года был избран на должность ректора Школы-студии МХАТ. 

