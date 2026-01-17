В СК напомнили, что следственные действия онлайн проводят только мошенники

Нормы закона не предусматривают допрос и опрос граждан сотрудниками правоохранительных органов по телефону

КАЛИНИНГРАД, 17 января. /ТАСС/. Сотрудники СК России, равно как и МВД РФ, дистанционно не проводят никаких следственных действий. Кроме того, ни по телефону, ни во время очной беседы следователи не требуют перевести денежные средства на какие-либо счета, сообщил ТАСС руководитель следственного управления СК РФ по Калининградской области Дмитрий Канонеров.

В последнее время участились случаи обращения граждан в правоохранительные органы о мошенничествах, совершенных лжеследователями. Зачастую они убеждают не перезванивать в госорганы и финансовые организации для проверки информации, угрожая ответственностью за "разглашение конфиденциальных сведений". Такие заявления не являются правомерными и рассчитаны на запугивание абонента, который может растеряться и отказаться проверить поступившую информацию и достоверность документов.

"Необходимо понимать и помнить, что следователи дистанционно не совершают никаких процессуальных действий. Допрос и опрос граждан сотрудниками правоохранительных органов по телефону не предусмотрены нормами закона. Для проведения следственных действий граждан вызывают повесткой или телефонограммой. При этом адрес следственного органа можно проверить на официальном сайте. Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники не требуют перевести денежные средства на какие-либо счета", - сказал собеседник агентства.

По информации аналитического центра при правительстве РФ, с 1 сентября 2025 года в силу вступил ряд ключевых мер федерального закона о защите граждан от мошенников. В числе новых мер - обязательная маркировка звонков с бизнес-номеров; прямой запрет на передачу sim-карт кому-либо, кроме членов семьи и близких родственников; самозапрет на телефонные спам-звонки, например, рекламные предложения или опросы.

Для операций через банкоматы был внедрен период "охлаждения". Так, при выявлении подозрительных действий, указывающих на возможный мошеннический сценарий, банк сможет на 48 часов ограничить выдачу наличных сверх установленного лимита (не более 50 тыс. рублей в сутки). Клиента сразу уведомят об этом и, как только он самостоятельно подтвердит легитимность операции, доступ к средствам полностью восстановят.

По словам Канонерова, благодаря этому пакету мер во втором полугодии 2025 года в Калининградской области количество подобных зарегистрированных преступлений снизилось примерно на треть.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск 19 января.